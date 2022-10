Nach Corona-Pause: 514. Gallimarkt beginnt mit Viehhandel

Leer - Zwei Jahre mussten die Ostfriesen wegen der Corona-Pandemie auf ihr größtes Volksfest verzichten - an diesem Mittwoch beginnt nun der 514. Gallimarkt. Der Jahrmarkt wird traditionell mit dem Auftritt der bunt kostümierten Herolde vor dem historischen Rathaus (11.30 Uhr) eröffnet. Zuvor öffnet bereits der traditionelle Viehmarkt, der nach Angaben der Veranstalter zu einem der größten in Europa zählt. Bei dem Handel per Handschlag werden in diesem Jahr zwischen 800 und 1000 Tiere erwartet. Bis zum 16. Oktober sind zudem rund 20 größere Fahrgeschäfte und Dutzende Marktstände quer durch die Innenstadt verteilt. Die Veranstalter erwarten rund eine halbe Million Besucher.