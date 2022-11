Nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Unbekannter flüchtig

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Burg - Ein unbekannter Mann hat auf der A2 in Höhe von Burg (Landkreis Jerichower Land) eine Polizeikontrolle missachtet und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ignorierte der Fahrer in der Nacht auf Dienstag zunächst das Anhaltezeichen der Polizeibeamten und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit weiter. Das Auto verließ kurz darauf die Autobahn und flüchtete weiter auf der B1 Richtung Burg. Im Ortsteil Detershagen kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpfeiler. Daraufhin flüchtete der Täter vom Unfallort.

Bei der Suche nach dem Mann waren ein Hubschrauber und ein Spürhund im Einsatz. Den Angaben zufolge ist die Suche bislang erfolglos geblieben. Ersten Erkenntnissen nach ist das Auto zuvor in Niedersachsen gestohlen worden. Der Diebstahl wurde laut Polizei von den Besitzern zu dem Zeitpunkt noch nicht entdeckt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.