Nachbar beschwert sich über Party in Hoyerswerda: Verletzt

Hoyerswerda - Die Beschwerde eines Nachbarn über Partylärm im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) gipfelte in der Nacht zum Sonntag in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 61-Jährige im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus, wie die Görlitzer Polizei mitteilte. Er hatte zuvor mit einem Jugendlichen um die Lautstärke der Musik gestritten. Danach hätten ihn ein 17- und ein 18-Jähriger attackiert und er sich gewehrt. Die jungen Männer waren den Angaben nach betrunken und beleidigten im Nachgang die alarmierten Beamten. In dem Fall wird ermittelt.