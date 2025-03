Berlin - CDU, CSU und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen nach den ersten Beratungen in Fach-Arbeitsgruppen auf Führungsebene fortsetzen. An diesem Freitag soll dazu die Hauptverhandlungsgruppe in der SPD-Zentrale in Berlin zusammenkommen, wie die drei Parteien mitteilten. „Vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit, aber wir gehen diese Aufgabe weiter lösungsorientiert und konstruktiv an“, erklärten die Generalsekretäre Carsten Linnemann (CDU), Matthias Miersch (SPD) und Martin Huber (CSU).

Grundlage der weiteren Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen, die seit dem 13. März Vorhaben für die jeweiligen Themenfelder erarbeitet haben. Der Hauptverhandlungsgruppe gehören 19 führende Vertreter von Union und SPD an, darunter sind auch die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken für die SPD.

CDU, CSU und SPD abwechselnd Gastgeber

Die drei Generalsekretäre betonten das Ziel, mit einem Koalitionsvertrag das Fundament für eine starke, handlungsfähige Bundesregierung zu legen. „Unser Anspruch bleibt, eine Koalition für die großen Aufgaben des Landes zu formen - für Stabilität, wirtschaftliche Erneuerung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Die weiteren Verhandlungen sollen den Angaben zufolge nun vertraulich und im Wechsel im Konrad-Adenauer-Haus der CDU, im Willy-Brandt-Haus der SPD und in der bayerischen Landesvertretung stattfinden.