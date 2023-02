Neuner denkt an an Biathlon-WM 2012: „Extrem motivierend“

Oberhof - Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner erinnert sich noch heute gerne an die bislang letzte Heim-WM vor elf Jahren zurück. „Ich fand es extrem motivierend in Ruhpolding. Die tolle Stimmung, wenn man die aufnehmen und daraus das Positive ziehen kann, dann kann das sehr beflügeln“, sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof an diesem Mittwoch.

Neuner holte 2012 im Chiemgau zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze und war der unumstrittene Star der Titelkämpfe vor insgesamt knapp 220 000 Zuschauern. Auch in Oberhof werden an den neun Wettkampftagen mit zwölf Entscheidungen täglich bis zu 27 000 Fans erwartet. Neuner empfand den Druck vor eigenem Publikum damals nicht als Belastung. „Es kommt drauf an, wie man an die Sache rangeht. Man kann sich auf solche Situationen gut vorbereiten und ich glaube, dass man aus einer Situation wie einer Heim-WM ganz viel positive Energie schöpfen kann“, sagte die zweimalige Olympiasiegerin von 2010.

„Gold-Lena“, die insgesamt zwölfmal Weltmeisterin wurde, trat wenige Wochen nach der WM in Ruhpolding zurück und ist mittlerweile dreifache Mutter. Ihrem zwischenzeitlichen Job als TV-Expertin bei der ARD geht sie auch wegen der Familie derzeit nicht mehr nach.