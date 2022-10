Niedersachsen: Grüne gewinnen erstmals mehrere Direktmandate

Hannover - Die Grünen haben in Niedersachsen erstmals bei einer Landtagswahl mehrere Direktmandate gewonnen. Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg gewann den Wahlkreis Hannover-Mitte mit 35,5 Prozent der Erststimmen, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Internetseite veröffentlichte. In Göttingen-Stadt setzte sich Marie-Christine Kollenrott mit 35,2 Prozent der Erststimmen durch. In Lüneburg reichten Pascal Mennen 30,0 Prozent der Erststimmen zum knappen Erfolg.

Auch bei den Zweitstimmen legten die Grünen nach den Hochrechnungen deutlich zu und landeten nach Auszählung von 83 von 87 Wahlkreisen bei 14,6 Prozent. Ihren bisherigen Bestwert hatte die Partei 2013 mit 13,7 Prozent.