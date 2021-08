Hannover - Elektrofahrzeuge, ballistische Schutzhelme, Splitterschutzwesten, ein satellitengestütztes Kommunikationssystem - Niedersachsens Polizei rüstet auf. Bei der jüngsten Flutkatastrophe hatte das zusammenbrechende Mobilfunknetz die Kommunikation erschwert. In Niedersachsen arbeiten Katastrophenschutz und Polizei an einem satellitengestützten System, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover sagte. Innenminister Boris Pistorius (CDU) und Polizeipräsidentin Christiana Berg stellen heute in Hannover die neuen Einsatzfahrzeuge und andere Ausrüstung vor.

Unabhängig davon habe die Polizei dem Spezialeinsatzkommando Niedersachsen im April 2020 ein neues gepanzertes Fahrzeug vom Typ „Enok“ zugewiesen, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Polizeikräfte in Einsatzlagen gegen bewaffnete und gefährliche Gewalttäter etwa bei Terroranschlägen vorgehen müssten, sei real. Das Spezialfahrzeug habe einen Beschaffungswert von 830.000 Euro, es biete neben dem Fahrer sechs weiteren Personen Platz. Erste Überlegungen zur Anschaffung eines solchen Fahrzeugs gab es den Angaben zufolge schon 2015 nach den Terroranschlägen in Paris.