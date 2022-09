Niesky feiert erstes Holzhausfest

Niesky - Unternehmen aus dem Holzbau und passenden Gewerken sollen in Niesky (Landkreis Görlitz) künftig regelmäßig eine Bühne bekommen. Den Auftakt mit Präsentationen von acht Firmen gibt es an diesem Sonntag (25. September) beim ersten Holzhausfest, teilte das Museum der ostsächsischen Stadt mit. Der Leiter der Einrichtung, Jan Bergmann-Ahlswede, hofft, dass sich die Veranstaltung in den kommenden Jahren zu einem Holzbaufestival entwickelt und als Plattform für die Branche etabliert. „Ich stelle mir eine Art Holzbaumesse mit Markttreiben und themenbezogenem Begleitprogramm vor.“ Niesky war Sitz der Firma Christoph & Unmack, die in den 1920er Jahren als größte Holzbaufabrik Europas galt. An vier Standorten in der Stadt sind rund 100 Gebäude erhalten, die aus der Produktion des Unternehmens stammen. Von 1918 bis 1940 errichtet, wurden die Holzbauten seinerzeit auch als Musterhäuser in den firmeneigenen Werbekatalogen präsentiert, darunter die katholische Kirche. Einige Gebäude sollen beim Holzhausfest zur Besichtigung offen stehen, ebenso wie zwei Tiny Häuser, die eine Firma extra für den Tag aufstellt.