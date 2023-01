Noch kein Datum für Ende der Maskenpflicht im ÖPNV abzusehen

Zuletzt hatte etwa Mecklenburg-Vorpommern angekündigt, die Maskenpflicht im Nahverkehr abschaffen zu wollen. Diesen Schritt haben bereits einige Bundesländer unternommen. In Niedersachsen ist noch kein Datum bekannt, das gilt auch bei einer anderen wichtigen Frage in der Corona-Pandemie.

Hannover - In Niedersachsen ist anders als in mehreren Bundesländern noch kein Datum für das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr abzusehen. Über den genauen Zeitpunkt würden noch Gespräche geführt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Mittwoch. „Wir stimmen uns sehr eng mit dem Bund ab, der ja auch mittlerweile anklingen lässt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr durchaus schon früher fallen könnte als angenommen zum 7. April.“ Man stimme sich ebenfalls sehr eng mit den Nachbarländern Bremen und Hamburg ab.

Die Maskenpflicht im Fernverkehr, also etwa bei der Deutschen Bahn, ist durch das Infektionsschutzgesetz geregelt, das noch bis zum 7. April gilt. Ob dies womöglich früher endet, ist bislang nicht bekannt.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte vor rund einem Monat gesagt, dass die Aufhebung der Maskenpflicht im Nahverkehr im Februar oder März möglich sein könnte.

Mehrere Bundesländer hatten jüngst die Maskenpflicht für Bus und Bahn gekippt. Niedersachsen will möglichst ein einheitliches Vorgehen mit den Nachbarländern erreichen, um etwa unterschiedliche Regeln für Pendler zu verhindern. Eine solche Situation gibt es derzeit in Schleswig-Holstein und Hamburg. In der Hansestadt gibt es weiterhin eine Maskenpflicht im Nahverkehr, im nördlichsten Bundesland hingegen nicht mehr.

In Niedersachsen ist laut Sprecher ebenfalls noch unklar, wie es mit der Corona-Isolationspflicht weitergeht. Wer eine Corona-Infektion hat, muss sich für fünf Tage in häusliche Isolation begeben. Diese Pflicht hatten mehrere Bundesländer ebenfalls gekippt. Die derzeitige Regelung läuft in Niedersachsen noch bis zum 31. Januar.