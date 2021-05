Norsgaard gewinnt Auftakt-Etappe der Thüringen-Rundfahrt

Schmölln - Emma Norsgaard hat den Auftakt der Thüringen-Rundfahrt der Frauen gewonnen. Die Profi-Radsportlerin aus Dänemark setzte sich am Dienstag nach 89 Kilometern mit Start und Ziel in Schmölln vor Lucinda Brand aus den Niederlanden und der Belgierin Lotte Kopecky durch. Beste Deutsche war Liane Lippert aus Friedrichshafen, die zwei Sekunden nach dem Spitzentrio als Siebte ins Ziel kam. Norsgaard übernahm mit dem Erfolg zugleich die Führung in der Gesamtwertung des wichtigsten deutschen Frauen-Radrennens.

Am Mittwoch ist das Rennen in Gera zu Gast. Die Strecke führt über 125 Kilometer zunächst nach Norden und endet dann nach einer westlichen Schleife wieder am Startort. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Gotha.