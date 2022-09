Notarzt-Einsatz in S-Bahn-Zug: Verspätungen und Ausfälle

Berlin - Ein medizinischer Notfall hat am Dienstagmorgen bei der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen auf der Stadtbahn geführt. Ein Fahrgast wurde zunächst in einem Zug an der Jannowitzbrücke behandelt, wie die S-Bahn mitteilte. Später konnte die Versorgung auf dem Bahnsteig fortgesetzt werden. Es kam in der Folge jedoch weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen auf den Linien S3, S5, S7 und S9.