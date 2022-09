NS-Überlebender Buterfas-Frankenthal lobt Polizeiprojekt

Buchholz/Nordheide - Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal hat das landesweite Projekt „Polizeischutz für die Demokratie“ in den höchsten Tönen gelobt. „Die Verbrechen der Polizei unter dem Holocaust mit Massenerschießungen und Jagd auf Kinder wurden aufgearbeitet“, sagte der 89-Jährige bei einem seiner Vorträge in Buchholz in der Nordheide. Das Programm sei geeignet, damit sich rechtes Gedankengut unter jungen Polizisten nicht ausbreiten könne. Die Polizeiakademie Niedersachsen rief 2019 das Projekt ins Leben, seitdem gibt es spezielle Fortbildungen wie Besuche eines Konzentrationslagers.

Für sein außerordentliches Engagement als einer der letzten Zeitzeugen des Holocausts erhielt Buterfas-Frankenthal das Verdienstkreuz Erster Klasse. Er selbst ist in der Vergangenheit vielfach Ziel von Drohungen geworden und hat sein Haus in Bendestorf (Landkreis Harburg) gut gesichert. Er besucht nach wie vor Schulklassen und erzählt aus seinem Leben unter der NS-Diktatur.