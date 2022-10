„Obacht geben“: Kovac warnt vor Pokalgegner Braunschweig

Braunschweig - Angesichts der Serie von sechs ungeschlagenen Partien in der 2. Fußball-Bundesliga ist der Favorit VfL Wolfsburg vor dem Pokalduell mit dem Nachbarn Eintracht Braunschweig gewarnt. „Das ist eine Mannschaft, die sehr stabil spielt, die sehr gut verteidigt und sehr gut umschaltet und viele Tore aus Kontersituationen erzielt. Das heißt für uns, wir müssen Obacht geben“, sagte VfL-Trainer Niko Kovac am Montag bei der Pressekonferenz.

Am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) spielen beide Vereine in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegeneinander. Nach dem holprigen Saisonstart ist der Zweitliga-Aufsteiger aus Braunschweig in der Liga angekommen. Kovac führt dies auch auf die Geduld der Verantwortlichen zurück. „Sie haben drei gute Verpflichtungen dazubekommen und seitdem geht es bergauf. Das liegt nicht nur an den drei Spielern, sondern auch daran, dass der Club ruhig geblieben ist und der Trainer auch seine Arbeit fortsetzen konnte.“

Zwischen Braunschweig und Wolfsburg liegen nur rund 35 Kilometer, das allein gibt diesem Aufeinandertreffen eine Brisanz. „Man muss nicht hier leben oder super schlau sein, um zu wissen: Das ist ein Derby. Das Spiel ist für uns wichtig“, sagte Kovac, der als Trainer 2018 mit Eintracht Frankfurt und 2019 mit Bayern München den bedeutendsten deutschen Pokal-Wettbewerb gewonnen hat.

In einem Pflichtspiel begegneten sich beide Clubs zuletzt in der Bundesliga-Relegation 2017. Beide Partien entschied der VfL damals mit 1:0 für sich.