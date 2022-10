Paar nutzt Heizofen falsch und löst Feuerwehreinsatz aus

Gera - Ein Ehepaar in Gera hat mit dem falschen Benutzen eines Ofens einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schüttete das Paar glühende Asche aus dem Ofen in einen Plastikeimer, der Feuer fing. Der Mann habe versucht zu löschen. Dabei entstand am Samstagabend dichter Rauch, der den Feuerwehr- und Polizeieinsatz auslöste. Rettungskräfte brachten das Paar wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand in der Wohnung ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.