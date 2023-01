Berlin - Unbekannte haben ein Parteibüro der Berliner CDU in Berlin-Pankow im Ortsteil Französisch Buchholz beschmiert. Ein Mitarbeiter entdeckte am Sonntagvormittag einen weißen Schriftzug an der Fensterfront am Büro in der Berliner Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Polizeiliche Staatsschutz des LKA ermittelt nun gegen die mutmaßlichen Täter.