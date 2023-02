Hannover - Polizisten in Niedersachsen erhalten mehr Geld für ihre Dienstkleidung. Das jährliche Budget werde deutlich erhöht, teilte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mit. Der entsprechende Erlass tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft.

Wer im Außendienst bei der niedersächsischen Polizei arbeitet, erhält nun jährlich 300 statt 200 Euro für Dienstkleidung, im Innendienst sind es mit 210 Euro immerhin 70 Euro mehr als zuvor. Wer im Kriminaldienst arbeitet, bekommt nun ein jährliches Budget von 60 statt 40 Euro. Polizisten erhalten vom Land ein jährliches Bekleidungsbudget. Mit diesem Geld können Dienstkleidungsstücke in einem Onlineshop des Logistik Zentrums Niedersachsens bestellt werden.

Aufgrund von Preisanpassungen oder der Einführung von neuen Artikeln sei das Bekleidungsbudget der Polizei in den Vorjahren bereits zunehmend stark ausgereizt gewesen, hieß es vom Ministerium.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilte mit, viele Beschäftigte in Niedersachsen müssten ihre Dienstkleidung oft privat mitfinanzieren. Nach einer Schätzung der Gewerkschaft wird dies künftig angesichts deutlicher Preissteigerungen weiterhin der Fall sein. Zudem seien die Lieferzeiten der Bekleidung lang.