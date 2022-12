Polizei sucht mit Phantombild nach Sexualstraftäter

Braunschweig - Nach dem sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens in Braunschweig hat die Polizei die Fahndung ausgeweitet und sucht den mutmaßlichen Täter mit einem Phantombild. Der gesuchte Mann sei zwischen 30 und 45 Jahren alt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht Braunschweig der Veröffentlichung des Bildes zugestimmt. Der Täter hatte das Kind am 5. Dezember auf eine Baustelle verschleppt, es bedroht und sich an ihm vergangen. In den Tagen danach war in der Braunschweiger Nordstadt intensiv nach dem Tatverdächtigen gesucht worden.