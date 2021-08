Polizei sucht nach jungem Ausreißer: Wohlbehalten gefunden

Tausende machen sich auf Fahrraddemo für Lesben und Schwule stark

Seit Jahrzehnten demonstrieren sie in Hamburg beim Christopher Street Day jedes Jahr mit einem Umzug für die Rechte von Schwulen und Lesben. In der Corona-Pandemie haben sie nun aufs Rad gewechselt. Rund 8500 Menschen nahmen am rollenden CSD teil.