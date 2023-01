„Polizeiruf“-Star Michelsen bei Unfall verletzt

Berlin - „Polizeiruf“-Star Claudia Michelsen (53) hat sich bei einem Unfall am Hals verletzt. „Ich kann bestätigen, dass es einen Unfall gab und sie sich am Halswirbel verletzt hat“, sagte Michelsens Agentin der „Bild“-Zeitung. „Glück im Unglück, es geht ihr soweit gut. Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann.“ Details zu dem Unglück gab es laut „Bild“-Bericht zunächst nicht.

Eine Sprecherin des zuständigen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) bestätigte „Bild“-Angaben, wonach Dreharbeiten zum „Polizeiruf 110“ verschoben wurden. „Ein neuer Drehzeitraum wird gerade geprüft.“

Michelsen spielt im Magdeburger „Polizeiruf 110“ die Ermittlerin Doreen Brasch. Daneben hatte sie Rollen in Filmen wie „12 heißt: Ich liebe Dich“ und „Der Turm“. Die Schauspielerin wurde in Dresden geboren und lebt in Berlin.