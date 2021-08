Radlerin fährt ohne Licht und mit fast drei Promille

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hagenow - Mit einem Atemalkoholwert von knapp drei Promille hat die Polizei in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) eine Radfahrerin mitten auf der Straße gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde die 34-Jährige kurz vor Mitternacht angehalten und kontrolliert, da sie ohne Licht fuhr. Als die Frau stoppte, sei ihr schwankender Stand und ihre stark lallende Aussprache aufgefallen. Die Beamten maßen 2,92 Promille und nahmen die Frau mit zum Bluttest. Das Rad wurde angeschlossen. Dass die Frau ohne Licht fuhr, sei kein Wunder gewesen, denn es sei auch keine Beleuchtung am Rad angebracht gewesen.