Raubüberfall auf 16-Jährigen

Frankfurt (Oder) - Zwei Unbekannte haben am Montagabend einen 16-Jährigen in Frankfurt (Oder) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der 16-Jährige sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen als er am Leipziger Platz von den beiden Männern angehalten wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der eine, mit Sturmhaube maskierte Mann habe den Jungen zunächst in den Schwitzkasten genommen, ihn mit einem Messer bedroht und seine Wertgegenstände gefordert. Dann sei der 16-Jährige von den beiden Tätern zu Boden gestoßen und getreten worden. Als die Unbekannten das Bargeld des Jungen hatten, flohen sie vom Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der Täter und sucht Zeugen der Tat.