Regen und Glatteis am Montagmorgen wahrscheinlich

Leipzig - Die neue Woche könnte in Sachsen gefährlich glatt beginnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, wird am Montagmorgen von Südwesten und Westen her Regen einsetzen. Nach den zuletzt frostigen Tagen fällt er auf gefrorenen Boden. Daher sei zunächst im Vogtland und später im übrigen Sachsen mit verbreiteter Glatteisbildung zu rechnen. Autofahrer, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen. Die Lage werde sich am Montag erst nach und nach entspannen.

Mit dem winterlichen Wetter wird es in den nächsten Tagen erstmal wieder vorbei sein. Die Meteorologen sagen bis Weihnachten deutliche Plusgrade voraus. Dazu kann auch es immer wieder regnen.