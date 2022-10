Regenablaufgitter auf Straße platziert: Mehrere Unfälle

Bitterfeld-Wolfen - Wegen auf der Straße platzierten Regenablaufgittern ist es in Bitterfeld-Wolfen zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Die Autos wurden am Sonntagmorgen beschädigt, als sie die Gitter überfuhren, wie die Polizei mitteilte. Unbekannte hätten zuvor acht Regenablaufgitter aus der Fahrbahn genommen und dann auf die Straße gelegt. Die Autofahrer konnten demnach nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.