Reichsbürger Razzien in Wittenberg und Sachsen nach Verbot von „Königreich Deutschland“

Razzia in mehreren Bundesländern: Innenminister Dobrindt (CSU) hat eine Gruppe sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter verboten. Am Dienstagmorgen durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei in Wittenberg ein Gebäude, das von Reichsbürgern genutzt wird. Auch in Leipzig, Döbeln, Dresden und Halsbrücke gab es Razzien und Festnahmen.