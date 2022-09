Rose rotiert bei Rückkehr: Gladbach wieder mit Elvedi

Mönchengladbach - Trainer Marco Rose ändert sein neues Team RB Leipzig bei seiner Rückkehr nach Mönchengladbach auf vier Positionen. Im Vergleich zum 0:2 bei Real Madrid in der Champions League in der vergangenen Woche sitzt unter anderem Nationalstürmer Timo Werner am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach nur auf der Bank. Für den früheren Chelsea-Profi beginnt André Silva im Angriff.

Zudem rotieren Benjamin Henrichs, Kevin Kampl und Josko Gvardiol ins Team der Sachsen. Mohamed Simakan ist mit Rückenproblemen nicht dabei. Abdou Diallo und Xaver Schlager sitzen wie Werner zunächst nur auf der Bank. Rose hatte die Borussia zwischen 2019 und 2021 trainiert.

Bei den Gladbachern gibt es in der Startelf keine Überraschungen. Nico Elvedi kehrt nach überstandener Sprunggelenksverletzung ins Team zurück. Dafür rückt Christoph Kramer wieder ins Mittelfeld an die Seite von Manu Koné und Julian Weigl und nimmt dort den Platz des verletzten Florian Neuhaus ein.