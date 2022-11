Rot-Grün kündigt paritätisch besetztes Kabinett an

Hannover - SPD und Grüne in Niedersachsen wollen die künftige Landesregierung mit gleich vielen Frauen und Männern auf den Ministerposten besetzen. Das kündigten beide Parteien am Dienstag in Hannover bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags an. Die SPD soll demnach sechs Ministerien erhalten, die Grünen vier. Im Vergleich zur Vorgängerregierung würden die neuen Ministerinnen und Minister bei der Vereidigung im Schnitt vier Jahre jünger sein. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht vor einer dritten Amtszeit.

Die SPD behält den Plänen zufolge das Innen-, Sozial- und Europaministerium und übernimmt vom bisherigen Koalitionspartner CDU das Wirtschafts-, Justiz- und Wissenschaftsministerium. Die Grünen sollen das Kultus-, Finanz-, Umwelt- und Agrarministerium führen.

Sowohl die SPD als auch die Grünen veranstalten am Wochenende außerordentliche Landesparteitage, auf denen über den Koalitionsvertrag abgestimmt werden soll. Stimmen beide Parteien zu, wird der Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnet. Einen Tag später steht die konstituierende Sitzung des Landtags an.