Roth: Preußenstiftung neben Louvre und British Museum sehen

Berlin - Kulturstaatsministerin Claudia Roth verspricht sich von der geplanten Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch mehr internationalen Glanz für Deutschlands größte Kulturinstitution. „Wenn man in einer Reihe mit dem Louvre, dem British Museum oder der Smithsonian Institution spielen will - und das wollen wir - dann muss es auch da in diese Richtung gehen“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Zu der von Bund und Ländern getragenen Stiftung mit rund 2000 Mitarbeitern gehören neben Staatsbibliothek und anderen Institutionen auch die Staatlichen Museen in Berlin, deren 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten präsentiert werden. Die 1957 gegründete Stiftung gilt als zu behäbig, ihre Museen international nicht auf der Höhe ihrer Möglichkeiten.

„Es gab einen großen Wunsch nach einer starken Autonomie der Häuser. Dieses sehr hierarchische Modell hat kreative Freiräume eher eingeschränkt“, sagte Roth. „Jetzt gibt es auf der einen Seite ein sehr klares Votum, dass es ein Verbund bleiben soll, also ein Haus mit einem großen Dach, aber in dem tatsächlich die Räume sehr frei zu gestalten sind.“ Die einzelnen Häuser müssten ihre Autonomie umsetzen. „Das ist zunächst einmal keine Frage des Geldes.“ Zunächst solle die neue Autonomie zur Gestaltung von Freiräumen führen. In einem zweiten Schritt werde es um neue Stellen und Mittel gehen.

Roth möchte den Verbund auch umbenennen. „Beim Namen Stiftung Preußischer Kulturbesitz denken auch gut informierte Leute an Schlösser und die Gärten und nicht an Beuys oder Warhol oder andere große Kunst, die mit dem Namen wirklich gar nichts zu tun hat“, sagte sie. „Es geht ja auch darum, national und international die Attraktivität auch über den Namen schon mal deutlich zu machen.“

Durch die Reform wird mehr Finanzierungsbedarf erwartet. Die Länderanteile sind seit 1996 gedeckelt. Alle Länder zusammen tragen rund 15 Prozent des Budgets, etwa 8 Prozent davon Berlin als Sitzland. Der Bund zahlt rund 86 Prozent. Ohne die Länder müsste der Bund nach Berechnungen etwa 50 Millionen Euro zusätzlich aufbringen.

Roth verwies auf einen neuen Schwerpunkt der Stiftung, die „föderale Programme machen soll und gemeinsam mit Landeseinrichtungen Best Practices etablieren soll. Wenn das gelingt, dann kann man sicher mit den Ländern auch über eine stärkere finanzielle Beteiligung reden. Ich bin sicher: je besser die Idee und die Umsetzung, umso höher wird die Bereitschaft sein.“

Der Bund möchte die Schätze umfassend wahrnehmbar machen, „dass auch die Länder sagen: es ist auch unser Reichtum, also nicht der Reichtum Berlins oder Preußens. Sondern das ist unser aller Reichtum.“