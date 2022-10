Rübenlaster weicht Reh aus und kippt um: Vollsperrung

Altenmedingen - Ein umgekippter Lastwagen hat in Altenmedingen (Landkreis Uelzen) zur zeitweisen Sperrung einer Landstraße geführt. Der Fahrer des mit Rüben beladenen Lasters war am Mittwochabend einem Reh ausgewichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Weil sich die Rüben über die ganze Straße verteilten, wurde diese für die Aufräumarbeiten gesperrt. Der 25-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.