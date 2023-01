Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt beschafft weitere Feuerwehrfahrzeuge für die Kommunen. In den kommenden beiden Jahren sollen 92 Fahrzeuge ausgeliefert werden, wie das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Entsprechende Zuwendungsverträge seien vereinbart. Ende November 2022 waren bereits Verträge für 38 Feuerwehrfahrzeuge abgeschlossen worden. Das Land fördert die Anschaffung in den Jahren 2023 bis 2025 mit zusammen rund 21 Millionen Euro. Gekauft werden Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen.

„Mit den jetzigen Fahrzeug-Investitionen werden die Gemeinden in erheblichem Umfang vom Land finanziell unterstützt“, erklärte Ministerin Tamara Zieschang (CDU). „Die Modernisierung des Brandschutzes dient der Sicherheit von uns allen.“ Der Brandschutz ist Pflichtaufgabe der Gemeinden. Das Land Sachsen-Anhalt fördert die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen freiwillig und sorgt für die zentrale Beschaffung bis zur Übergabe an die Kommunen.