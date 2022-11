Sachsen-Anhalt fördert Museum Synagoge Gröbzig drei Jahre

Gröbzig - Das Land Sachsen-Anhalt fördert auch in den nächsten Jahren das Museum Synagoge Gröbzig. „Seine Bedeutung als Kultur-, Lern- und Geschichtsort ist sehr groß. Hier wird in besonderer Weise das jüdische Erbe bewahrt und gepflegt“, erklärte Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU) am Montag. Er unterzeichnete in Gröbzig den neuen Zuwendungsvertrag für die Förderung des Museums. Für die Jahre 2023 bis 2025 liegt die Fördersumme bei insgesamt 641.700 Euro. Davon entfallen auf das Land 498.000, auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Stadt Südliches Anhalt jeweils 71.850 Euro. Das Museum ist Partner für Schulen. Es bietet ein pädagogisches Programm und einen Workshop an und dient als Begegnungsstätte.