Sachsen-Derby Dynamo Dresden: Erzgebirge Aue am 4. März

Dresden/Aue - Das Sachsen-Derby in der Rückrunde der 3. Fußball-Liga findet Anfang März statt. Nach der Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund empfängt Dynamo Dresden am 25. Spieltag am 4. März um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion den FC Erzgebirge Aue. Das teilte der DFB, der die Spieltage 22 bis 29 zeitgenau angesetzt hat, am Freitag mit.

Für die Erzgebirger kommt es in diesem Zeitraum noch zu einem zweiten Derby im Freistaat. Zwei Spieltage später reist der Zweitliga-Absteiger zum FSV Zwickau. Im Westsachsenstadion wird die Partie am 14. März um 19.00 Uhr angepfiffen.