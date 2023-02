Satiriker Dietmar Wischmeyer (65) ärgert sich über das, was er selbst „Neusprech“ nennt. Zwar vermeide auch er mittlerweile bestimmte Worte, aber „ich meine nicht, dass man jeden Eskimo Inuit nennen muss, obwohl er das will. Das ist mir egal, was der will“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Wischmeyer, der zum Ensemble der „Heute-Show“ im ZDF gehört, lehnt auch das sogenannte Gendern ab: „Ich gendere auch nicht, ich denke nicht daran. Das ist eine Frechheit den Frauen gegenüber. Menschen auf die Geschlechtszugehörigkeit zu reduzieren, finde ich genauso blöd wie auf die Hautfarbe.“ (uk)