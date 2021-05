Schwerin - Der Mittwoch bringt in Mecklenburg-Vorpommern weitere Schauer, auch Gewitter sind wahrscheinlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es zwar vielerorts, aber nicht überall Regen. Auch der Wind an der Küste wird schwächer. Die Höchstwerte liegen um die 15 Grad. Auch in der Nacht werden Niederschläge erwartet. Der Donnerstag bringt weiterhin einzelne Gewitter bei Temperaturen um 14 bis 15 Grad. Auch am Abend kann es noch regnen.