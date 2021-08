Schlägerei und Unfall bei Stadtfest: drei Verletzte in Lübz

Lübz - Am Rande des Stadtparkfestes in Lübz (Ludwigslust-Parchim) sind am Wochenende bei zwei Auseinandersetzungen und einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am frühen Sonntagmorgen zu zwei Schlägereien. Als ein Beamter am Rathaus die 24 und 25 Jahre alten Kontrahenten trennen wollte, sei der Polizist attackiert und verletzt worden. Eine weitere Schlägerei gab es auf dem Festgelände, dabei wurde aber niemand verletzt.

Bereits am Samstagabend waren in der Innenstadt zwei Radfahrer kollidiert. Die 51-jährige Frau und ein 19-jähriger Radler waren frontal zusammengestoßen. Die Radlerin wurde schwer verletzt, der Jüngere leicht verletzt, hieß es. Die genaue Unfallursache müsse noch geklärt werden. Das Stadtparkfest dauerte von Freitag bis Sonntagabend.