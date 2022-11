Schnee und Glätte: Transporter überschlägt sich auf A71

Erfurt - Wegen glatter Fahrbahn ist es auf der Autobahn 71 an der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben zu einem Unfall gekommen. Ein Transporter geriet in Richtung Sangerhausen ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und kam am Montagmorgen auf dem Dach zum Liegen, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Fahrer verlor den Angaben zufolge aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und es kam zu vorübergehenden Sperrungen.

Außerdem gab es in Thüringen laut Polizei weitere kleinere Unfälle ohne Verletzte oder großen Schaden. „Es besteht eine allgemeine Glättegefahr“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Vor allem im Thüringer Wald schneie es oder es komme es zu Glätte wegen gefrierenden Regens. Am Vormittag höre der Niederschlag auf und bis zum Mittag solle die Glätte abnehmen.