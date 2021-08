Scholz über gute Umfragewert erfreut

Hamburg - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich erfreut über den Zuspruch für ihn in den jüngsten Umfragen gezeigt. „Ich bin sehr berührt darüber, dass so viel Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen, das Amt des Regierungschefs in Deutschland auszuüben, eine Regierung zu führen“, sagte der frühere Hamburger Bürgermeister am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in in der Hansestadt.

Während die SPD in den Umfragen weiterhin hinter der Union und den Grünen liegt, sehen die persönlichen Werte für Scholz deutlich besser aus. So rangiert er derzeit in Umfragen bei der Bewertung der Kanzlerkandidaten vor Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU).

„Natürlich ist die Wahl des Bundestages auch eine Kanzlerwahl“, sagte Scholz. Da spiele für viele eine Rolle, wer Regierungschef werde. Insofern zeigte sich der Bundesfinanzminister auch zuversichtlich für seine Partei: „Ich glaube, dass viele, die finden, dass ich der richtige Regierungschef wäre, dann auch am Ende ihr Kreuz bei der SPD machen, denn so kriegen sie das am einfachsten.“