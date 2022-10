Schüler klagen über Atembeschwerden: Reizgas ausgetreten

Leipzig - Nachdem in einer Schule im nordsächsischen Taucha Reizgas ausgetreten ist, mussten etwa 20 Schülerinnen und Schüler medizinisch behandelt werden. Die Jugendlichen klagten am Mittwochvormittag über Reizungen der Atemwege, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zunächst war unklar, warum das Gas in der Oberschule in der Friedrich-Engels-Straße austrat. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, machte bislang jedoch keine weiteren Angaben zu dem Fall.