Schwerverletzter bei Verpuffung in Wohnhaus

Brücken-Hackpfüffel - In einem Wohnhaus in Brücken-Hackpfüffel (Mansfeld-Südharz) ist bei einer Verpuffung ein Mann schwer verletzt worden. Auslöser des Vorfalls am Sonntagmorgen könnte nach Angaben der Polizei ein Tischkamin gewesen sein. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Eine bei der Verpuffung anwesende Frau erlitt einen Schock. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit etwa 54 Kräften im Einsatz.