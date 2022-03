Shitstorm für FDP-Vize Kubicki: Er stimmt nicht gegen Verlängerung der Corona-Maßnahmen

Als der Bundestag kürzlich über die Verlängerung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" entschied, fehlte unter den abgegebenen Stimmen die von FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Dies überrascht, da er zuvor gegen die Verlängerung Stimmung machte. In den sozialen Medien hagelte es daraufhin Kritik für Kubicki.

Berlin - Der Bundestag stimmte am 25. August für eine Verlängerung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite". So bleibt es Bund und Ländern weiterhin möglich, aufgrund der Corona-Pandemie weitreichende Maßnahmen zu ergreifen. Im Vorfeld hatte es vonseiten der Opposition Kritik an der Verlängerung gegeben. Jetzt sorgte die Nicht-Abstimmung von Wolfgang Kubicki für Aufregung.