Stuttgart - Berlin Thunder hat zum Abschluss der Gruppenphase in der European League of Football (ELF) einen Sieg geschafft. Nachdem die Playoffs für das Team aus der Hauptstadt schon außer Reichweite gewesen waren, gelang den Berlinern am Sonntag ein 38:0 (26:0)-Sieg bei Stuttgart Surge. Es war der dritte Sieg aus neun Partien für die Mannschaft von Trainer Jag Bal, die in der Nordgruppe mit vier Teams dennoch Letzter bleibt.