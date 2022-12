Siegesmund: Tempo der Minderheitsregierung passte nicht mehr

Erfurt - Nach Ansicht von Thüringens scheidender Umweltministerin Anja Siegesmund passte ihr Tempo in der Politik nicht mehr mit den Möglichkeiten einer Minderheitsregierung zusammen. Politik sei das Bohren dicker Bretter, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag bei einer Pressekonferenz zu ihrem angekündigten Rücktritt in Erfurt. „Mein Tempo passte zuletzt mit dem, was in einer Minderheitskoalition möglich ist, aber eigentlich nötig wäre, nicht mehr wirklich zusammen.“ Sie wünsche dem Land Thüringen daher bei der Landtagswahl im Jahr 2024 „eine stabile Mehrheit und vor allen Dingen eine stabile Möglichkeit, mit Grün zu regieren“, sagte sie.

Siegesmund hatte am Freitag überraschend ihren Rücktritt als stellvertretende Ministerpräsidentin, als Umweltministerin und als Bundesratsmitglied angekündigt. Sie betonte, dass persönliche Gründe ausschlaggebend für ihre Entscheidung gewesen seien. „Es hat weniger mit der Minderheitskoalition zu tun als vielmehr mit, würde ich sagen, einem eigenen Erkenntnisprozess.“

Siegesmund war - mit Unterbrechung während der Thüringer Regierungskrise im Jahr 2020 - seit 2014 Umweltministerin im Freistaat. Zunächst war sie Teil einer rot-rot-grünen Koalition unter Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), die mit einer Stimme Mehrheit regierte.

In der laufenden Legislaturperiode fehlen der Koalition aus Linken, SPD und Grünen im Parlament vier Stimmen für Mehrheiten. Um Gesetze zu verabschieden oder zu ändern, braucht die Minderheitskoalition Stimmen aus der Opposition, die meist von der CDU kommen. Die Verhandlungen dazu gelten aber als langwierig und äußerst kompliziert. Auch gibt es jedes Jahr erneut erbitterte politische Kämpfe um die Aufstellung eines Haushaltes für das 2,1-Millionen-Einwohner-Bundesland. Siegesmund war bei der Landtagswahl 2019 als Spitzenkandidatin für die Thüringer Grünen ins Rennen gegangen. Den Einzug in den Landtag schaffte ihre Partei aber nur relativ knapp - sie erreichte damals 5,2 Prozent.