Signal gegen Antisemitismus: FDP tagt auf jüdischem Friedhof

Berlin - Die Berliner FDP-Fraktion hält ihre wöchentliche Sitzung an diesem Dienstag im Gemeindezentrum des jüdischen Friedhofs in Weißensee ab. Angesichts von antisemitistischen Zwischenfällen und Angriffen wollten die Abgeordneten ihre Solidarität mit jüdischen Berlinern zeigen, wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja vor der Sitzung mitteilte. Wer sich an diesem Konsens nicht orientiere, könne nicht zur Gesellschaft gehören.

Czaja forderte, die solidarische Zivilgesellschaft zu stärken und den interreligiösen und kulturellen Austausch zu fördern. An den Schulen müsse es mehr Aufklärung geben. Antisemitische Übergriffe müssten thematisiert werden. Polizei- und Justizbehörden bräuchten Sonderermittlungseinheiten zu dem Thema Antisemitismus. „Wir haben das Ziel der Aufklärung erst dann erreicht, wenn jegliche Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen unnötig werden.“