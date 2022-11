Singen für den guten Zweck: Stadionsingen in Hannover

Hannover - Zu Weihnachten gehört das gemeinsame Singen - am besten für einen guten Zweck: Erstmals soll ein Stadionsingen in Hannover auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für die Premiere am 15. Dezember im Stadion seien für die Wohnungslosenhilfe und die Weihnachtshilfe der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ bestimmt, teilten der Evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband Hannover und die Katholische Kirche in der Region Hannover am Sonntag mit.

Im vergangenen Jahr war das ursprünglich geplante Stadionsingen in der Corona-Pandemie zum Stadionimpfen umgewandelt worden. Das Programm soll am Mittwoch vorgestellt werden.