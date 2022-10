Spaziergänger von freilaufenden Hunden schwer verletzt

Hohen Neuendorf - Ein 81-jähriger Spaziergänger ist in einem Waldgebiet in Hohen Neuendorf (Oberhavel) von zwei freilaufenden Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Die beiden nicht angeleinten Hunde sprangen den Spaziergänger bei dem Vorfall am Samstag an und verbissen sich in seine Unterarme, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dabei habe der Mann deutliche Verletzungen erlitten.

Die 68-jährige Hundehalterin habe die Tiere nicht von dem Angriff zurückgehalten und habe sich nach einem kurzen Gespräch mit dem 81-Jährigen entfernt, so die Polizei. Die Frau konnte kurz darauf von Polizeibeamten ermittelt werden. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.