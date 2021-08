Starkregen: Keller und Tiefgaragen in Bakum vollgelaufen

Bakum - Unwetterartiger Starkregen hat am Sonntagabend zu 20 Einsätzen der Feuerwehr in Bakum im Landkreis Vechta geführt. „Vor allem Keller liefen mit Wasser voll, aber auch Tiefgaragen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. Bis 1.30 Uhr seien die Feuerwehrkräfte hauptsächlich in Bakum im Einsatz gewesen, vereinzelt aber auch in den Stadtgebieten von Lohne und Vechta. Verletzt wurde niemand.

Grund für den Starkregen war dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ein Tiefdruckgebiet, das am Sonntag vom Westen über Niedersachsen hereinzog. Am Montagmorgen bestand keine Unwettergefahr, wie eine Sprecherin des DWD sagte. Verbleibende Schauer im Südosten des Landes würden im Laufe des Tages abziehen.