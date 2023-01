Statistisches Landesamt startet Agrarerhebung

Hannover - Für eine neue repräsentative Agrarerhebung wird das Landesamt für Statistik in den nächsten Wochen Tausende von landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen und Bremen befragen. In Niedersachsen sollen von Mitte Februar an rund 12.000 stichprobenartig ausgewählte Betriebe einen Fragenkatalog erhalten sowie 150 Betriebe in Bremen, wie die Behörde am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Befragung solle in der Regel über ein Online-Formular erfolgen. Ergebnisse sollen voraussichtlich im Frühjahr 2024 vorliegen. Bereits 2020 gab es eine großangelegte Landwirtschaftszählung.