Stiftung gibt Einblick in Arbeiten an Römischen Bädern

Potsdam - Wenige Wochen vor der Schließung der Römischen Bäder im Park Sanssouci in Potsdam gibt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einen Einblick in geplante Restaurierungsarbeiten. Zum Europäischen Tag der Restaurierung am 16. Oktober werden Führungen angeboten, wie die Schlösser-Stiftung mitteilte. Ab November wird die Welterbestätte für mehrere Jahre wegen dringend nötiger Bau- und Restaurierungsarbeiten geschlossen. „Seit Jahrzehnten stellt der Erhalt dieses einzigartigen Ortes eine besondere Herausforderung für die Denkmalpflege dar“, hieß es.

Besucher können sich an diesem Sonntag in Veranstaltungen über bisherige Untersuchungsergebnisse etwa zu Malereien am Gebäude informieren, über den Erhalt von Skulpturen und die geplante Ausstattung der Räume. Noch bis Ende Oktober ist dort auch die Ausstellung „Denk x Pflege“ zu sehen. Die Römischen Bäder sind ein Gebäude- und Gartenensemble, das ab 1829 entstand und sich an ein italienisches Landgut im Stil des 15. Jahrhunderts anlehnt.