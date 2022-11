Straßenblockaden: Weitere Klimademonstranten vor Gericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Berlin - Nach Straßenblockaden wird am Dienstag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten in weiteren Strafprozessen wegen Nötigung verhandelt. Im Fall eines 59-jährigen Klimademonstranten geht es (11.10 Uhr) um Beteiligung an zwei Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ im Januar und Februar 2022. Bei den Blockaden an der Stadtautobahn sowie im Bereich des Berliner Hauptbahnhofes hätten sich jeweils mehrere Personen auf die Straße gesetzt und für Stau gesorgt. In einem weiteren Verfahren wegen Nötigung steht ein 31-Jähriger (11.50 Uhr) vor Gericht. Gegen beide Männer war zunächst ein Strafbefehl ergangen. Sie legten Einspruch ein.