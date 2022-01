handgemenge Streit im Gefängnis eskaliert: Frauen bewerfen sich mit Kartoffelbrei - vierstellige Geldstrafe folgt

In einer Justizvollzugsanstalt in Aichach gerieten im vergangenen Jahr zwei Insassinnen aneinander und bewarfen sich gegenseitig mit Kartoffelbrei. Beide Frauen wurden nun wegen Körperverletzung zu Geldstrafen in vierstelliger Höhe verurteilt.