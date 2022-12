Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Suhl - Nach mehreren körperlichen Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl hat die Polizei drei Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Zunächst hatte ein gewaltsamer Streit zwischen zwei Männern in der Nacht zu Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge schlugen sich die beiden Männer gegenseitig. Polizisten hätten in der Nacht zu Donnerstag versucht, den Streit zu schlichten, wobei sich laut Polizei „tumultartige Szenen“ entwickelten.

Außerdem sprach die Polizei von „Solidarisierungseffekten“. Demnach sei es zu einem Angriff auf einen Polizisten gekommen, der mit Pfefferspray abgewehrt worden sei.

In zwei Häusern der Unterkunft wurden Brandmelder ausgelöst, sodass die Gebäude evakuiert werden mussten. Innerhalb der etwa 100 Menschen großen Gruppe, die vor dem Haus wartete, sei es zu weiteren tätlichen Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Situation mit Unterstützungskräften unter Kontrolle gebracht. Drei Männer wurden in Gewahrsam genommen. Nachdem klar war, dass es keinen Brand in der Unterkunft gab, konnten die Bewohner wieder in ihre Zimmer.